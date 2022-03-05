على ملعب "أنفيلد"، دخل ليفربول مباراته مع وست هام وهو في أفضل حال بعد أن فاز في مبارياته الست الأخيرة في الدوري.

في المقابل، خاض وست هام المباراة في غياب أحد أفضل لاعبيه وقائده ديكلان رايس بداعي المرض.

ويملك ليفربول 63 نقطة في مركز الوصافة.

