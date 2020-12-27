ليفربول يسعى لمواصلة عروضه القوية وتعزيز صدارته

وبعيداً عن حالة الجدل التي أثارها حوار نجم ليفربول محمد صلاح مع صحيفة آس الإسبانية، ومحاولة كلوب طمأنة جماهير الريدز بأن هداف الفريق الأول مستمر معه وأنه سعيد بوجوده في ليفربول، فإن كل المؤشرات الأخرى تؤكد أن حامل اللقب يعيش أفضل أيامه حالياً.

ويدخل ليفربول مواجهته أمام وست بروميتش في المرحلة الخامسة عشرة وهو مسيطر على الصدارة برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين أمام إيفرتون الذي اقتنص الوصافة من ليستر عقب تغلبه الصعب مساء السبت على مستضيفه شيفيلد يونايتد بهدف دون رد.

حقق ليفربول إلى الآن 9 انتصارات مقابل 4 تعادلات وخسارة وحيدة وسجل لاعبوه 36 هدفاً "أقوى خط هجوم" بينما استقبلوا 19 هدفاً منذ بداية الموسم الحالي.

على الصعيد الآخر، يعيش ويست بروميتش فترة عصيبة إذ يحتل المركز التاسع عشر وهو مهدد بشدة بعودة سريعة إلى دوري الدرجة الأولى وتعتقد إدارة الفريق أن التعاقد مع المدرب الخبير سام ألاردايس سيكون طوق النجاة الذي سيخرجه مع دوامة الهبوط.

ويعد وست بروميتش فريقاً صعباً على ليفربول بغض النظر على موقعه الحالي على جدول الترتيب، ففي موسم 2017-2018 تعادل الفريقان على أرض ليفربول بدون أهداف ذهاباً ثم تعادلوا في مواجهة الإياب (2-2).

موعد مباراة ليفربول وويست بروميتش

تنطلق مباراة ليفربول وويست بروميتش في الساعة 19.30 بتوقيت مكة المكرمة.

المواجهة المرتقبة ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD1 و beIN SPORTS HD2.

وكما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

