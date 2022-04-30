وسيواجه ليفربول مضيفه نيوكاسل الذي يقدّم أداءً مميزاً في الفترة الأخيرة قاده لأربعة انتصارات متتالية لأول مرة هذا الموسم.
وستبث مباراة ليفربول ونيوكاسل مباشرةً وحصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM اليوم السبت على الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة.
وسيواجه ليفربول مضيفه نيوكاسل الذي يقدّم أداءً مميزاً في الفترة الأخيرة قاده لأربعة انتصارات متتالية لأول مرة هذا الموسم.
وستبث مباراة ليفربول ونيوكاسل مباشرةً وحصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM اليوم السبت على الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة.
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