وسيواجه ليفربول مضيفه نيوكاسل الذي يقدّم أداءً مميزاً في الفترة الأخيرة قاده لأربعة انتصارات متتالية لأول مرة هذا الموسم.

وستبث مباراة ليفربول ونيوكاسل مباشرةً وحصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM اليوم السبت على الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة.



