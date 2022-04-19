من جانبه سيسعى يونايتد لتحقيق الانتصار لمواصلة الصراع من أجل مركز مؤهل لدوري الأبطال.

مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد سيكون موعدك معها مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وستبث عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

