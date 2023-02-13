ليفربول يرفع شعار الفوز أمام إيفرتون من قبل beIN SPORTS February 13, 2023 14:15 3:40 دقيقة يستعد ليفربول لمواجهة إيفرتون على ملعب آنفيلد ضمن الجولة 23 من الدوري الإنكليزي الممتاز في مباراة يحتاج فيها ليفربول للنقاط الثلاث فيما يطمح إيفرتون لإعادة سيناريو متصدرِ الدوري في ديربي اليوم. تقارير إخبارية إيفرتون الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة ميلان وتوتنهام ينهيان استعداداتهما 0:44 دقيقة موخوفا تعبر إلى ثاني أدوار بطولة قطر توتال إنرجيز 0:37 دقيقة ميسي ومبابي ضمن قائمة سان جيرمان التي ستواجه بايرن 2:39 دقيقة الأولمبية القطرية تكشف عن فعاليات قرية الأدعم 3:40 دقيقة ليفربول يرفع شعار الفوز أمام إيفرتون 2:02 دقيقة تدشين دليل تعزيز النزاهة الرياضية في دولة قطر 0:45 دقيقة ريفر بليت يحقق فوزاً ثميناً على أرخنتينوس جونيورز 5:10 دقيقة انطلاق منافسات بطولةِ قطر توتال إنرجيز المفتوحة 3:48 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 3:13 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 23