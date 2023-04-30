وتقدم الريدز بثلاثية نظيفة أول ربع ساعة من عمر اللقاء، ولكن السبيرز عادلوا النتيجة 3-3 في الوقت بدل الضائع، قبل أن يخطف رجال المدرب يورغن كلوب هدف الانتصار في الوقت القاتل.

سجل لليفربول كورتيس جونز 3، الكولومبي لويس دياز 5، النجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء 15، والبرتغالي ديوغو جوتا 90+4، أما أهداف الزوار فوقع عليها قائدهم هاري كاين 40، النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون 77، والمهاجم البرازيلي ريتشارلسون 90+3

ورفع الريدز رصيدهم إلى 56 نقطة في المركز الخامس مقابل تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 54 خلف الريدز في المركز السادس.