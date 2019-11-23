تجاوز ليفربول غياب نجمه المصري محمد صلاح واقتنص فوزاً غالياً من مضيفه كريستال بالاس 2-1 اليوم السبت ضمن الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتأثر ليفربول بوضوح بغياب العديد من عناصره الأساسية إضافة لإرهاق معظم نجوه عقب عودتهم من فترة التوقف الدولي.

ووقّع السنغالي ساديو مانيه على هدف ليفربول الأول (49) قبل أن يدرك الإيفواري ويلفريد زاها التعادل للمضيف (82).

واحتاج ليفربول لثلاث دقائق فقط ليعود للتقدم بفضل هدف من نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينيو (85).



وصار رصيد ليفربول 37 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي الثاني.