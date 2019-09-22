وسجل كل من ترينت ألكسندر أرنولد (14) والبرازيلي فيرمينيو (30) هدفي ليفربول في المقابل دوّن الفرنسي نغولو كانتي هدف الـ"بلوز" الوحيد في الدقيقة 71.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 18 نقطة فيما يأتي تشيلسي في المركز 11 برصيد 8 نقاط.



مباراة ليفربول وتشيلسي - التفاصيل والأهداف

تشيلسي - ليفربول | نهاية المواجهة بفوز ليفربول على تشيلسي 2-1

دق 88: تشيلسي - ليفربول | رأسية باتشواي قريبة من مرمى ليفربول

دق 71: تشيلسي - ليفربول | الفرنسي كانتي يدوّن هدفاً رائعاً في شباك ليفربول

دق 60: تشيلسي - ليفربول | تصويبة كانتي مرت بجانب الخشبات الثلاثة

تشيلسي - ليفربول | عودة الشوط الثاني

تشيلسي - ليفربول | نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على أصحاب الأرض 2-صفر

دق 30: تشيلسي - ليفربول | البرازيلي فيرمينيو يضيف الهدف الثاني برأسية متقنة (2-صفر)

دق 27: تشيلسي - ليفربول | إلغاء هدف الإسباني أزبيلكويتا بالعودة للـVAR

دق 24: تشيلسي - ليفربول | أبراهام ينفرد ويضيع فرصت تعديل الكفة

دق 14: تشيلسي - ليفربول | صلاح يجهّز لأرنولد الذي سدد كرة لا تصد ولا ترد في شباك الـ"بلوز"(1-صفر)

دق 12: تشيلسي - ليفربول | بداية مميزة لقمة الجولة السادسة

تشيلسي - ليفربول | بداية المباراة على أرض ستامفورد بريدج في العاصمة لندن

تشيلسي - ليفربول | التشكيلة الأساسية للفريقين:

ليفربول

تشيلسي