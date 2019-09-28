ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة كاملة، بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب والذي يحل على إيفرتون في وقت لاحق.

وهذا أول فوز للفريق الأحمر في الدوري على ملعب "برامال لاين" الذي شهد حضور 31 ألف متفرج.

كما حقق وصيف بطل الموسم الماضي، فوزه السادس عشر توالياً في الدوري (مع إضافة آخر مباريات الموسم الماضي) علما بأن تشكيلة المدرب الالماني يورغن كلوب لم تخسر أمام فريق خارج "الستة الكبار" التقليديين منذ كانون الثاني/يناير 2018.

وكان شيفيلد يونايتد الصاعد الى دوري الأضواء، في طريقه لعرقلة بطل أوروبا للمرة الأولى هذا الموسم، قبل أن يفلت حارسه هندرسون (22 عاما)، تسديدة سهلة للهولندي جورجينيو فينالدوم هزت شباكه بعد مرورها بين قدميه (70).

وكان الهدف التسديدة الأولى في المباراة لليفربول بين الخشبات الثلاث.



ليفربول وشيفيلد يونايتد - تفاصيل المباراة

شيفيلد - ليفربول | نهاية المباراة بفوز ليفربول على شيفيلد يونايتد 1-صفر

دق 86: شيفيلد - ليفربول | كلارك يهدر فرصة تعديل الكفة.

دق 78: شيفيلد - ليفربول | صلاح ينفرد بحارس شيفيلد ويفشل في تسجيل الهدف الثاني.

دق 70: شيفيلد - ليفربول | ليفربول يفتتح التسجيل (1-صفر) بواسطة الهولندي فينالدوم الذي دوّن هدفاً طريفاً .

دق 65: شيفيلد - ليفربول | الحارس أدريان ينقذ مرماه من تصويبة نوروود الخطيرة

شيفيلد - ليفربول | عودة المباراة في شوطها الثاني.

شيفيلد - ليفربول | نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

دق 43: شيفيلد - ليفربول | مانييه يواصل اهدار الفرص بطريقة غريبة

دق 34: شيفيلد - ليفربول | مانيه أضاع فرصة افتتاح النتيجة بطريقة طريفة.

دق 26: شيفيلد - ليفربول | صلاح يصوب والكرة تمر بجانب المرمى .

دق 21: شيفيلد - ليفربول | الايرلندي روبينسون يصوب كرة قوية في محاولة منه لاصطياد شباك رفاق المصري محمد صلاح.

دق 15: شيفيلد - ليفربول | مباراة تكتيكية بامتياز بين المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي يحاول زعزعة التنظيم الدفاعي لأصحاب الأرض، والمدرب كريس وايلدر، الذي ركز هجماته على المرتدات السريعة.

شيفيلد - ليفربول | بداية المباراة على أرضية "برامال لين"

شيفيلد - ليفربول | التشكيلة الأساسية للفريقين