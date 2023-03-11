ليفربول يحل ضيفاً ثقيلاً على بورنموث من قبل beIN SPORTS March 11, 2023 10:16 3:08 دقيقة يحلّ ليفربول ضيفاً على نادي بورنموث وعينه على مقعد بين رباعي المقدّمة في جدول الترتيب بينما يسعى أصحاب الأرض لردّ اعتبار الخسارة التاريخيّة التي خرجوا بها من ملعب ِ انفيلد في لقاء الذهاب. مباراة بورنموث وليفربول ستنطلق في الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة وستذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول بورنموث -آخر الفيديوهات 2:40 دقيقة شبيبة القبائل يستضيف فيتا كلوب 2:07 دقيقة الوداد يشد الرحال لمواجهة بيترو أتليتيكو 2:16 دقيقة الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة صنداونز المرتقبة 1:20 دقيقة كلوب يؤكد على أهمية تحقيق الفوز على بورنموث 3:08 دقيقة ليفربول يحل ضيفاً ثقيلاً على بورنموث 1:40 دقيقة تسيتسيباس يودع دورة إنديان ويلز من الدور الثاني 2:49 دقيقة ريال مدريد يبحث عن التعويض أمام إسبانيول 4:57 دقيقة ما هي تبعات اتهام برشلونة بالفساد؟ 0:43 دقيقة تونس في المركز الرابع لبطولة كأس إفريقيا للشباب 0:43 دقيقة القضاء الإسباني يتهم برشلونة بالفساد