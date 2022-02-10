وانتصر ليفربول على ضيفه ليستر سيتي 2-0 يوم الخميس في المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقاد البرتغالي ديوغو جوتا فريقه للفوز بتسجيله ثنائية في ظل تواجد صلاح على دكة البدلاء قبل أن يتم الزج به قبل قرابة 30 دقيقة على نهاية المواجهة بعد عودته من المشاركة في كأس أمم إفريقيا التي حصد خلالها المركز الثاني مع منتخب مصر.

ودوّن جوتا الهدف الأول (34) قبل أن يبصم على الثاني قبل نهاية المباراة بدقائق مستفيداً من تمريرة الكاميروني ماتيب (87).

وغاب عن ليفربول جناحه السنغالي ساديو ماني بسبب منحه إجازة إضافية إثر فوزه مع السنغال بلقب أمم إفريقيا.

وقدم صلاح أداءً جيداً خلال دقائق مشاركته وكان قريباً من التسجيل في أكثر من مناسبة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر مع مباراة أقل، فيما توقف رصيد ليستر عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.