وسجل لليفربول السنغالي، ساديو مانيه 45+1، والبرازيلي فيرمينو 71، فيما وقع على هدف ساوثهامتون دانييل إيغنس 83.

ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط من فوزين، فيما هذه الخسارة الثانية لساوثهامتون.

وفي ظل غياب حارسه البرازيلي المصاب لعدة أسابيع أليسون بيكر، كان الشك يحوم حول مشاركة بديله الإسباني أدريان المتألق في الكأس السوبر الأوروبية خلال الفوز بركلات الترجيح على تشيلسي منتصف الأسبوع.

لكن الإسباني المخضرم لعب وأنقذ فريقه في الشوط الأول، قبل أن يرتكب هفوة كبيرة في الثاني كادت تعرض فريقه لخسارة نقطتين.



وهذه المباراة الثانية توالياً يتألق فيها مانيه، بعد تسجيله مرتين في شباك تشيلسي في الكأس السوبر الأوروبية.

ليفربول حقق فوزه الحادي عشر توالياً في الدوري معادلاً سلسلته في 2014.

تفاصيل من المباراة:

نهاية المباراة بفوز لم يكن سهلاً لليفربول 2-1.

د 86 فرصة غالية جداً لساوثهامتون تضيع على أبواب مرمى ليفربول.

هدف د 83 حارس ليفربول أدريان يرتكب خطأ فادحاً بتمريره الكرة لمهاجم دانييل إيغنس الذي لم يتوان بوضعها في المرمى (2-1)

د 79 ماتيب كاد أن يزرع قبلة في مرمى حارسه أدريان لولا صحوة الأخير.

د 71 فيرمينو ينجح بإضافة الثاني بعد مجهود فردي وتسديدة على أبواب الجزاء.

د 65 البرازيلي فيرمينو يضيع فرصة ذهبية بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني

د 56 صلاح ينفرد بالحارس أنغوس غون لكن الأخير في الموعد.

ليفربول يدخل الحصة الثانية بنية زيادة الغلة

هدف - 45+1: السنغالي ساديو مانيه يسجل الهدف الأول بطريقة رائعة.

(38) أدامز يهرب من الرقابة وضربته الرأسية فوق المرمى.

(33) صلاح يظهر بتسديدة قوية تعلو المرمى.

(21) الياباني يوشيد يوجه كرة برأسه إلى مرمى ليفربول وأدريان يتألق.

(13) المصري محمد صلاح يرسل تمريرة رائعة لتشامبرلاين والأخير يهدر.

(9) أدريان ينقذ ليفربول من تلقي هدف إثر خروجه بالوقت المناسب لمواجهة أدامز.

(8) الإسباني أدريان كاد يتسبب بهدف عقب التباطؤ في إبعاد كرة سهلة.

(4) ميلنر صاحب أول محاولة على مرمى ساوثهامتون والكرة ترتطم بالدفاع وتتحول سهلة بين يدي الحارس غون.

انطلاق المباراة

تشكيلة ليفربول الأساسية 4-3-3

أدريان، ألكسندر ارنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون، أليكس أوكسلايد-شامبرلاين، جورجينيو فينالدوم، جايمس ميلنر، محمد صلاح، روبرتو فيرمينيو، ساديو ماني.

تشكيلة ساوثهامتون الأساسية 4-2-2

غونـ فالري، فيسترغارد، بدنارك، يوشيدا، بيرتراند، روميو، وارد بروسه، هوجببرغ، ريدومند، أدامز.



أما ساوثهامتون فكان خسر في الجولة الأولى أمام مضيفه برنلي خارج أرضه بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون سيكون يوم السبت في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 2.

مباراة ليفربول القادمة تتابعونها في بث مباشر وحصري وكذلك تتابعون التغطية الخاصة لها لحظة بلحظة بالفيديو لأهم الاحداث فور حدوثها عبر هذا المقال.

التقديم الفني للجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

