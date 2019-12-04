حسم ليفربول مباراة الديربي أمام جاره إيفرتون 4-2، اليوم الأربعاء، في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

جاءت خماسية ليفربول عبر البلجيكي ديفوك أوريجي في الدقيقتين (6 و31) والسويسري شكودران شاكيري (17، والسنغالي ساديو مانيه (45) والهولندي جوجينو فينالدوم (90)، فيما سجل المدافع مايكل كين (21) والمهاجم البرازيلي ريتشارليسون (45+3) هدفي إيفرتون.

وهذه المباراة الـ32 دون خسارة لليفربول في الدوري منذ سقوطه أمام مانشستر سيتي في كانون الثاني/يناير الماضي (27 فوزاً و5 تعادلات) وهي الأطول له في دوري النخبة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة من أصل 45 ممكنة، بفارق 8 نقاط عن ليستر الثاني الذي حقق فوزه السابع توالياً على واتفورد 2-صفر و11 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين الذي حقق الثلاثاء فوزاً كبيراً على أرض بيرنلي 4-1.

نهاية المباراة بفوز صريح ومريح لليفربول الذي استمر في تقديم عروضه المميزة.

(90) - الهولندي فينالدوم يسجل اسمه في المهرجان التهديفي بإضافة الهدف الخامس للحمر.

85 - مانيه يبالغ في المراوغة والاحتفاظ بالكرة ويضيع فرصة سهلة وكاد يعاقبه عليها مهاجم إيفرتون البديل مويز كين الذي أضاع فرصة الهدف الثالث بغرابة.

- بعد مرور 20 دقيقة على انطلاق الشوط الثاني كان الهدوء سيد الموقف، حيث لم تشهد المواجهة فرصاً حقيقة لإضافة أهداف أخرى.

- نهاية الشوط الأول 4-2

(45+3) - ريتشارلسون يسدل الستار على الشوط الأول بهدف ثاني لإيفرتون: غزارة تهديفية واندفاع هجومي كبير من الفريقين.

(45) - مانيه يختتم مهرجان ليفربول في الشوط الأول بهدف رابع جاء إثر هجمة مرتدة قادها الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد.

(31) - البلجيكي ديفوك أوريجي يتلقى تمريرة طويلة من قلب الدفاع الكرواتي ديان لوفرين، ينجح في ترويض الكرة ثم يضعها بسهولة في مرمى بيكفورد.

(21) - المدافع مايكل كين يستغل ثغرة في دفاع ليفربول ويسجل الهدف الأول مانحاً الديربي بداية جديدة.

(17) - مانيه يواصل توزيع الهدايا: بينية أخرى عنوانها السويسري شاكيري الذي وجد نفسه في موقع مناسب للتسجيل ورفع غلة الحمر إلى ثنائية.

- المدافع مايسون هولغيت يتفطن لاختراق مانيه ويستخلص الكرة مانعاً الستغالي من الانفراد بالحارس بيكفورد.

(6) - بينية رائعة من السنغالي ساديو مانيه للبلجيكي ديفوك أوريجي الذي استغل بطء مدافعي إيفرتون وخطف الكرة ثم تجاوز الحارس بيكفورد وسجل الهدف الأول لليفربول.

- بتشكيلة مغايرة دخل المدرب يورغن كلوب مواجهة الجار إيفرتون، حيث أبقى محمد صلاح ووفيرمينو وهندرسون على مقاعد البدلاء إضافة إلى غياب الحارس البرازيلي أليسون الموقوف.

تشكيلة ليفربول تشهد غياب صلاح وتغييرات بالجملة



