واصل ليفربول نتائجه اللافتة بفوزه على ضيفه نيوكاسل يونايتد 3-1 يوم الخميس في المرحلة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

ووجد ليفربول نفسه متأخراً بالنتيجة بفضل هدف لاعبه السابق شيلفي (7)، إلا أنّ البرتغالي ديوغو غوتا أعاد الأمور إلى نقطة البداية (21) قبل أن يمنح المصري محمد صلاح ليفربول الأفضلية بمتابعته كرة مرتدة من الحارس (25).

وعدّل صلاح الرقم القياسي الذي يملكه جيمي فاردي بإسهامه بهدف على الأقل في 15 مباراة متتالية في الدوري الممتاز كما بات أول لاعب من ليفربول يسجل على نيوكاسل في خمس مباريات متتالية في أنفيلد ضمن المسابقة ذاتها.

وعانى ليفربول من بعض الفرص الخطرة لصالح ضيفه قبل أن يحسم أرنولد اللقاء بهدف رائع مع الدقائق الأخيرة (87).

وهذا الانتصار السادس توالياً لليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز والذي رفع من خلاله رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما توقف رصيد الخاسر عند 10 في المركز قبل الأخير.

وتلقى ليفربول ضربة موجعة قبل انطلاق المباراة بإعلان غياب كلّ من فابينيو، كورتيس جونز وفيرجيل فان دايك عن مباراة نيوكاسل يونايتد بسبب الاشتباه بإيجابية اختباراتهم لفيروس كورونا (كوفيد-19).