وضيّق مانشستر سيتي الخناق على ليفربول المتصدر وبات الفارق بينهما 3 نقاط فقط (62 نقطة لليفربول)، (59 لمانشستر سيتي).

أما وستهام فصار رصيده 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسجل السنغالي ساديو مانيه هدف ليفربول بالدقيقة 22 من تسلل فادح، أما هدف وستهام فجاء بقدم ميخائيل أنطونيو في الدقيقة 28.

وفشل فريق "الحمر" في تكرار سيناريو المواجهات الأربع الماضية مع مضيفه اللندني حين سجل في كل منها 4 أهداف (اثنتان 4-صفر ومثلهما 4-1)، بعدما عجزت ترسانته الهجومية المكونة من المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو عن فك شيفرة الدفاع المحكم الذي طبقه المدرب السابق لمانشستر سيتي التشيلي مانويل بيليغريني.

واستفاد ليفربول في المرحلة الماضية من سقوط سيتي أمام نيوكاسل 1-2، للابتعاد عنه بفارق 5 نقاط بعدما تعادل بدوره مع ليستر سيتي (1-1)، عاد ليصبح الفارق بين الفريقين ثلاث نقاط بعد فوز حامل اللقب على أرسنال 3-1 الأحد.

تفاصيل من المباراة:

- نهاية المواجهة بالتعادل

- ليفربول يزيد من ضغطه على مرمى وستهام بحثاً عن هدف التقدم

- د 61 مرة أخرى صلاح يهدد مرمى وستهام هذه المرة من كرة أقرب ولكن فابيانيسكي أمين على مرماه.

- د 51 صلاح يسدد يسراوية يمسكها البولندي فابيانيسكي، من اللحظات القليلة التي يظهر فيها النجم المصري.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1

- د 41 رأسية خطرة للغاية نفذها ديكلان رايس لكنها علت بقليل مرمى أليسون.

- د 28 ميخائيل أنطونيو لم يتأخر بتسجيل التعديل للمطارق بعدما استغل خير استغلال تمريرة فيلبي أندرسون.

- د 22 هدف أول لليفربول عن طريق السنغالي ساديو مانيه رغم أن الإعادة أثبت تسلل ميلنر الذي مرر لزميله مانيه.

- د 20 أول تهديد حقيقي لليفربول عن طريق نجمه البرازيلي فيرمينو الذي سدد بدوره لكن حارس وستهام فابيانيسكي يحضنها بسهولة.

- د 10 رغم أفضلية ليفربول إلا أن وستهام مستمر بالتهديد هذه المرة بكرة قوية من كريسويل لاقت المصير ذاته.

- د 3 المكسيكي تشتشاريتو يهدد مرمى ليفربول مبكراً جداً بكرة داخل منطقة الجزاء لكنها تمر بسلام بجانب القائم.

- انطلاق المباراة