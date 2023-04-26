ويأتيكم اللقاء مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS 2 PREMIUM في تمام الساعة 21:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وفيما يلي بعض الأرقام الممهدة للقاء:

- فاز وست هام في مثل هذه المواجهة الموسم الماضي 3-2، وفاز في آخر مباراة على أرضه متتالية ضد ليفربول في 2014-15- 2015-16.

- فاز ليفربول في 10 من آخر 12 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز ضد وست هام، مع استثناءات كلاهما في استاد لندن (1-1 في فبراير 2019، 2-3 في نوفمبر 2021).

- فاز ليفربول بواحدة فقط من مبارياته الست في الدوري الممتاز خارج أرضه ضد فرق لندن هذا الموسم (ت3 خ2)، بفوزه على توتنهام 2-1 في نوفمبر. بعد تسجيله في 27 مباراة متتالية في الدوري في العاصمة بين أغسطس 2018 ويناير من هذا العام، انتهت زيارتا ليفربول الأخيرتين 0-0.

- بعد خسارة 3 مباريات متتالية في الدوري بين نوفمبر/ديسمبر، خسر وست هام مباراة واحدة فقط من آخر 7 مباريات في استاد لندن (ف3 ت3)، وسجل مرة واحدة على الأقل في كل مباراة.

- سجل ليفربول أهدافًا في فوزه 6-1 في آخر مباراة خارج أرضه ضد ليدز أكثر مما سجله في الثمانية السابقة (4 - ف1 ت2 خ5). مرة واحدة فقط هذا الموسم فازوا بمباريات متتالية خارج أرضهم في الدوري، وذلك في نوفمبر/ديسمبر ضد توتنهام وأستون فيلا.

- سيسعى وست هام للفوز بمباريات متتالية في الدوري الممتاز للمرة الثانية فقط هذا الموسم (سابقًا في أكتوبر)، بعد فوزه 4-0 على بورنموث آخر مرة. ومع ذلك فاز هامرز في اثنتين فقط من آخر 20 مباراة له ضد خصوم بدأوا الجولة في النصف العلوي من جدول الدوري الممتاز (ت5 خ13)، وكلا الانتصارين كانا ضد فولهام.

- لم يسجل بابلو فورنالز لاعب وست هام أهدافًا في الدوري الممتاز أكثر من تلك التي سجلها ضد ليفربول (3) ضد أي فريق، ليضع هامرز في المقدمة 2-1 في فوزهم 3-2 في مثل هذه المواجهة الموسم الماضي.

- ساهم محمد صلاح بشكل مباشر في نصف أهداف ليفربول البالغ عددها 20 هدفًا خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث سجل ثمانية وصنع هدفين. كما شارك المصري في 7 أهداف في 5 مباريات بالدوري ضد وست هام على ملعب لندن (5 أهداف، 2 تمريرات حاسمة)، وكان رحيم سترلينج (9) هو اللاعب الزائر الوحيد الذي ساهم في أهداف أكثر ضد وست هام.

- ديوغو جوتا - الذي لم يخسر أيًا من 35 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز - سجل ثنائيات في كل من آخر مباراتين له مع ليفربول. كان آخر لاعب سجل هدفين أو أكثر في مباريات الدوري المتتالية للريدز هو لويس سواريز في ديسمبر 2013 (شوط من أربعة أهداف، مع المباراة الثانية في تلك الجولة ضد وست هام).

- شارك سعيد بن رحمة بشكل مباشر في 5.4 تسديدات لكل 90 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (3.3 تسديدات و 2.1 فرصة تم إنشاؤها)، وهو أكبر عدد من تسديدات أي لاعب في وست هام خلال موسم واحد (أكثر من 500 دقيقة من اللعب) منذ ديميتري باييت في عام 2016- 17 (7.7 لكل 90).

