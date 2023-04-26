وبصم الهولندي كودي جاكبو (18) والكاميروني جويل ماتيب (67) على هدفي "الريدز".

في المقابل وقّع البرازيلي لوكاس باكيتا على هدف الخاسر الوحيد (12).

وحافظ ليفربول على آماله في التأهل لإحدى البطولات الأوروبية حيث بات يملك 53 نقطة من 32 مباراة في المرتبة السادسة بفارق الأهداف أمام توتنهام، وبفارق نقطة واحدة خلف أستون فيلا خامس الترتيب الذي خاض 33 مباراة.

ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 59 نقطة من 30 مباراة وتبدو فرصة ليفربول صعبة في اللحاق بالمربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتجمد رصيد وست هام عند 34 نقطة في المركز 14، وبفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.





