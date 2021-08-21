و أمام مدرجات ممتلئة في ملعب أنفيلد للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، سجل الهدف الأول للريدز، البرتغالي ديوغو جوتا برأسية مركزة 18 إثر كرة مرفوعة بإتقان من اليوناني كوستاس تسيميكاس.

وهي المرة الثانية توالياً التي يفتتح فيها جوتا التسجيل لفريقه، بعد مباراة نوريتش التي فاز فيها فريق المدرب الألماني يورغن كلوب 3-0 في المرحلة الأولى على أرض نوريتش.

وأضاف الثاني النجم السنغالي ساديو ماني 69 من متابعة قوية داخل منطقة الجزاء، بعدما وصلته الكرة من الكسندر ارنولد.

وصار رصيد الريدز 6 نقاط، بينما لا يزال بيرنلي بدون أي نقطة بعدما تلقى الهزيمة الثانية توالياً، بعدما خسر الأولى أمام برايتون.

وكان لافتاً انتهاء المباراة بدون أي بطاقة ملونة.

وهذه أول مرة في ثلاث مباريات ضمن الدوري، يفوز ليفربول في ملعبه على بيرنلي، بعد تعادلهما 1-1 في 2020 عندما أحرز فريق المدرب الألماني يورغن كلوب اللقب للمرة الأولى في ثلاثة عقود، وفوز بيرنلي 1-صفر مطلع العام الجاري.

وكان بيرنلي أنهى في كانون الثاني/يناير الماضي، سلسلة من 68 مباراة لليفربول دون خسارة على ملعبه، كانت الأولى بين 6 خسائر توالياً غير مسبوقة على أرضه.

وهذه المباراة الـ91 توالياً، منذ كانون الأول/ديسمبر 2016، يحقق فيها ليفربول الفوز في الدوري بعد تقدمه في الشوط الأول.



وأصبح ماني خامس لاعب يسجل 50 هدفاً أو أكثر لليفربول في ملعب أنفيلد، بعد روبي فاولر، ستيفن جيرارد، مايكل أوين وصلاح.