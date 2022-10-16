قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز بغاية الأهمية على ضيفه مانشستر سيتي 1-0 اليوم الأحد في المرحلة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وواصل المصري محمد صلاح تألقه أمام مانشستر سيتي بعدما سجّل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السادسة والسبعين مستفيداً من تمريرة رائعة للحارس البرازيلي أليسون.

ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن توتنهام الثالث ومبتعداً بفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر.

وأتى فوز ليفربول بعدما تعثّر بآخر ثلاث مباريات له في الدوري الممتاز (تعادلان وخسارة) كما أوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي في المسابقة (ثلاثة انتصارات).

وألحق ليفربول بغريمه سيتي الهزيمة الأولى في الدوري الممتاز في آخر 23 مباراة وتحديداً منذ الخسارة أمام توتنهام 2-3 في 19 شباط/فبراير الماضي، ليحقق فريق المدرب الألماني يورغن كلوب انتصاره الأول في "برميرليغ" منذ 31 آب/أغسطس حين تغلب على نيوكاسل 2-1 في المرحلة الخامسة.



ويأتي الفوز الثالث توالياً لفريق "الحمر" على سيتي (3-2 في نصف نهائي الكأس الموسم الماضي و3-1 في درع المجتمع بداية الموسم الحالي)، بعد انتصار كاسح على رينجرز الاسكتلندي 7-1 في دوري الأبطال في لقاء سجل خلاله صلاح ثلاثية تاريخية في مدى ست دقائق و12 ثانية بعد دخوله بديلاً.

وعلى ملعب "أنفيلد"، لم يقدم ليفربول وسيتي الكثير في بداية اللقاء الذي استهله الأخير بفرصة للألماني إيلكاي غوندوغان نجح الحارس البرازيلي أليسون بيكر في صدها (15)، رد عليها البرتغالي ديوغو جوتا بمحاولة صدها البرازيلي إيدرسون (21).



وبعد رأسية أولى فوق العارضة، حصل النروجي إرلينغ هالاند على فرصة لوضع سيتي في المقدمة قبيل نهاية الشوط الأول، لكن أليسون كان لمحاولته الرأسية بالمرصاد (41).



وفي بداية الشوط الثاني، كان صلاح قريباً جداً من وضع ليفربول في المقدمة بعد توغله من منتصف الملعب تقريباً، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن بعدما لمس إيدرسون الكرة (50)، ثم اعتقد سيتي أنه افتتح التسجيل عبر فيل فودن بعد توغل لهالاند، لكن الحكم استعان بـ"في أيه آر" لإلغاء الهدف بعدما تبين له أن النروجي ارتكب خطأ على البرازيلي فابينيو في بناء الهجمة (54).



وكان هالاند قريباً من تعويض هذه الفرصة بتسديدة من مشارف المنطقة لكن أليسون كان له بالمرصاد (64)، ثم وبعد سلسلة من الفرص المتبادلة قال صلاح كلمته بهدفه الثالث في الدوري هذا الموسم وجاء بعد ركلة حرة لسيتي وصلت بسهولة إلى أليسون، فلعبها مباشرة باتجاه المصري الذي استفاد من خطأ في اعتراضها من البرتغالي جواو كانسيلو لينفرد ويسدد من مشارف المنطقة على يمين الحارس البرازيلي (76).

واشتعلت المواجهة في الدقائق الأخيرة مع دخول اللاعبين في مشادات واعتراض كلوب على الحكم ما أدى إلى طرده، لكن النتيجة بقيت في نهاية الأمر على حالها ليخرج ليفربول بانتصار يحمل في طياته الكثير من الدفع المعنوي.