وافتتح فيرجيل فان ديك التسجيل لليفربول في الدقيقة الثامنة قبل أن يضيف أليكس أوكسلايد تشامبرلين الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 55 قلص أودسون إدوار الفارق بإحرازه الهدف الأول لكريستال بالاس، وعاد ليفربول للتفوق بفارق هدفين بعد أن سجل فابينيو ثالث أهدافه من ركلة جزاء سجلها في الدقيقة 89.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد كريستال بالاس رصيده عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

وضمن المرحلة ذاتها تعادل ليستر سيتي مع ضيفه برايتون (1-1).

وافتتح الزامبي باتسون داكا التسجيل لليستر في الدقيقة 46 قبل أن يتعادل داني ويلبيك لبرايتون في الدقيقة 82.

ورفع برايتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع بينما ارتقى ليستر إلى المركز العاشر بعد أن رفع رصيده إلى 26 نقطة.

من جانبه أهدر أرسنال فرصة حقيقية للعودة للمركز الرابع بعد أن سقط في فخ التعادل على أرضه بدون أهداف أمام بيرنلي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع بينما استمر بيرنلي في المركز الأخير برصيد 12 نقطة فقط.

فوز مقنع لليفربول

وافتتح فان دايك التسجيل برأسية إثر ركنية نفذها الاسكتلندي أندرو روبرتسون (8).

وأضاف الضيوف الثاني بعد أن رفع روبرتسون عرضية إلى داخل المنطقة نحو أوكسلايد-تشامبرلاين، روضها وسددها بيسراه في الشباك.

وكاد أن يقلص بالاس الفارق باكراً في الشوط الثاني عندما وصلت الكرة الى إدوار على باب المرمى بعد بلبلة في المنطقة، تابعها بكعب قدمه خلفية تصدى لها الحارس البرازيلي أليسون بيكر ببراعة (48).

وكان بالاس الطرف الافضل في الشوط الثاني ونجح في الوصول الى مرمى الخصم وأثمر ضغطه عن هدف أول عندما وصلت كرة بينية رائعة بين عدد من اللاعبين من الغاني جيفري شولوب إلى الفرنسي جان-فيليب ماتيتا نحو داخل المنطقة، مررها خالصة إلى مواطنه إدوار تابعها في الشباك (55).

وأتيحت فرصة أخرى لرجال الفرنسي باتريك فييرا لمعادلة النتيجة عندما رفع الدنماركي يواكيم أندرسون كرة طويلة من خلف المدافعين نحو الفرنسي مايكل أوليز على مشارف المنطقة، تابعها جميلة ساقطة "لوب" كادت أن تخدع بيكر قبل أن يحولها في الثانية الاخيرة الى ركنية (83).

وفي خضم مسعى بالاس لمعادلة النتيجة، منح الحكم ركلة جزاء جدلية لليفربول بعد تدقيق مطول في حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بسب عرقلة من الحارس الإسباني فيسينتي غوايتا على البرتغالي ديوغو جوتا، ترجمها فابينيو بنجاح (89).