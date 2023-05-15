وبات رصيد رجال المدرب الألماني يورغن كلوب 65 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة خلف مانشستر يونايتد ونيوكاسل اللذين لعبا مباراة أقل من ليفربول وذلك قبل جولتين من نهاية البرميرليغ.

ويستضيف ليفربول في الجولة القادمة أستون فيلا الثامن قبل أن يحل في الجولة الأخيرة ضيفاً على ساوثهامبتون الأخير الذي هبط للدرجة الأولى.

وواصل ليفربول تألقه في الآونة الأخيرة وضغطه على نيوكاسل ويونايتد بعد أن حقق فوزه السابع على التوالي.

في المقابل تضاءلت آمال ليستر سيتي بطل موسم 2015-2016 في البقاء بالدوري الممتاز بعد أن تجمّد رصيده عند 30 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، مع العلم بأنه سيواجه في الجولتين المقبلتين نيوكاسل الثالث في ملعبه ووست هام الخامس عشر.

وتألق النجم المصري محمد صلاح في المباراة من خلال ثلاث تمريرات حاسمة جاءت منها أهداف كورتيس جونز (33 و36) وترينت ألكسندر أرنولد (71).

