

موعد مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون

ليفربول وهيديرسفيلد تاون بث مباشر اليوم الجمعة 26 نيسان/أيلول في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 21:00 بتوقيت مصر).

البث المباشر لمباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون ستكون حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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