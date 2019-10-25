ليفربول وتوتنهام.. تجدد المواجهة وسط أهداف متباينة من قبل beIN SPORTS October 25, 2019 20:45 1:54 دقيقة منذ تاريخ آخر مباراة بين ليفربول وتوتنهام والتي كانت في نهائي دوري الأبطال بقي ليفربول محافظاً على توهجه خصوصاً محلياً، فيما كانت حالة توتنهام على العكس من ذلك، حيث خانته النتائج في الـ"بريميرليغ". تقارير إخبارية ليفربول توتنهام هوتسبر -آخر الفيديوهات 11:41 دقيقة موجز الأخبار 0:32 دقيقة الريان يحسم القمة مع العربي ويتصدر مؤقتاً 0:44 دقيقة ساري يؤكد غياب نجمه رونالدو عن مواجهة ليتشي 0:53 دقيقة لامبارد يشيد بالعنيد بيرنلي ويعطي "وصفة" الفوز 1:54 دقيقة ليفربول وتوتنهام.. تجدد المواجهة وسط أهداف متباينة 0:47 دقيقة مدرب توتنهام ينوي الإطاحة بليفربول "المتكامل" 1:11 دقيقة كلوب يشدد على احترام توتنهام "المنافس الجدّي" 0:47 دقيقة "الجلّاد" أوبيلكا إلى نصف نهائي دورة بازل 0:24 دقيقة بيريتيني إلى مربع دورة فيينا ونادي العشرة الأوائل 0:35 دقيقة البرازيل تفقد نيمار في "الوديات" المقبلة