وتقدم ليفربول إلى المركز السادس مؤقتاً برصيد 22 نقطة من 14 مباراة.

وتقدم فيرمينو، المستبعد من تشكيلة البرازيل في كأس العالم، بهدف مبكر لصاحب الأرض بضربة رأس بعد ركلة كرة نفذها آندي روبرتسون في الدقيقة السادسة.

لكن بعد دقائق أدرك تشي آدمز التعادل لساوثهامبتون بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها جيمس وارد-براوس (9) في أول مباراة لفريقه مع مدربه الجديد نيثن جونز.

وأعاد نونيس مهاجم أوروغواي تقدم ليفربول في الدقيقة 21 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة الشاب هارفي إليوت البالغ عمره 19 عاماً.

وقبل الاستراحة بثلاث دقائق، سجل نونيس، المنضم هذا الصيف من بنفيكا مقابل حوالي 95 مليون يورو (98.34 مليون دولار)، هدفه الثاني بعدما قابل تمريرة عرضية من روبرتسون وهز الشباك من مدى قريب.

وأنقذ أليسون بيكر حارس ليفربول فرصتين خطيرتين في الشوط الثاني وأهدر محمد صلاح فرصة سهلة لتنتهي المباراة دون تغيير في النتيجة النهائية.



وانتفض توتنهام هوتسبير بشكل رائع في الدقائق الأخيرة ليفوز 4-3 على ليدز يونايتد بفضل هدفين قاتلين من الأوروغوياني رودريغو بنتانكور.

وبدا أن فريق المدرب أنطونيو كونتي سيخسر للمرة الثالثة على التوالي على أرضه في الدوري بعدما سجل رودريغو هدفين ليمنح ليدز التقدم 3-2 قبل أقل من عشر دقائق من النهاية.

لكن بنتانكور سدد كرة دخلت المرمى في الدقيقة 81 لتصبح النتيجة 3-3، وبعد دقيقتين مرر ديان كولوسيفسكي كرة أرضية من الجانب الأيمن حولها بنتانكور إلى هدف من مدى قريب.

وأنهى ليدز المباراة بعشرة لاعبين بسبب طرد لاعبه تيلر دمز بعدما نال البطاقة الصفراء الثانية قرب النهاية.

وكان توتنهام قد تعادل مرتين بواسطة هاري كين وبن ديفيز (25 و51) بعد أن افتتح التسجيل سومورفيل (10).

وأصبح رصيد توتنهام 29 نقطة من 15 مباراة ويحتل المركز الثالث مقابل 15 نقطة لفريق ليدز في المركز 14.

وانتصر بورنموث على إيفرتون 3-0 ونوتنغهام فورست على كريستال بالاس 1-0 وخسر وست هام أمام ليستر سيتي 2-0.