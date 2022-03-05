ليفربول للضغط على سيتي ورد الدين لوست هام March 5, 2022 14:23 2:59 دقيقة يسعى ليفربول صاحب المركز الثاني في الدوري الإنكليزي الممتاز لوضع مزيد من الضغوط على المتصدر مانشستر سيتي عندما يخوض مباراة صعبة على أرضه أمام وستهام يونايتد وتعويض خسارته ذهاباً أمامه بهدفين لثلاثة. تقارير إخبارية وست هام يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول -آخر الفيديوهات 4:03 دقيقة مباراة الأهلي والمريخ - التغطية الخاصة 3:19 دقيقة فعاليات متنوعة للحفاظ على إرث رياضة الفروسية 0:39 دقيقة هل تلعب مباريات الدوري الأوكراني في إيطاليا؟ 0:45 دقيقة الغيابات تضرب أتلتيكو مدريد قبل مباراة ريال بيتيس 1:46 دقيقة قمة مرتقبة بين الوكرة والريان في كأس أمير دولة قطر 2:59 دقيقة ليفربول للضغط على سيتي ورد الدين لوست هام 0:59 دقيقة كونتي يقر بأنه يحتاج مزيداً من الوقت مع توتنهام 0:51 دقيقة غوارديولا يسعى لفرض أسلوب سيتي في الديربي المرتقب 3:53 دقيقة مواجهة مرتقبة بين نيس وباريس سان جيرمان 2:37 دقيقة انطلاق بطولة العالم للمشي في سلطنة عمان