ليفربول لتشديد الخناق على فرق المقدمة من قبل beIN SPORTS January 21, 2021 09:37 0:44 دقيقة يدخل ليفربول مباراته أمام بيرنلي في الجولة 18 ساعياً خلف النقاط التي ستضعه على مقربة من فرق الريادة في صراع التتويج بلقب الـ"بريميرليغ". تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول محمد صلاح بيرنلي -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة ليفربول لتشديد الخناق على فرق المقدمة 0:38 دقيقة أتلتيكو مدريد يرنو للعلامة الكاملة في مواجهة إيبار 2:38 دقيقة "فرسان المتوسط" من أجل تجاوز عقبة الكونغو 0:33 دقيقة يوفنتوس يتوّج بلقب كأس السوبر الإيطالية 3:47 دقيقة مانشستر يونايتد يستعيد صدارة الدوري الإنكليزي 3:52 دقيقة مانشستر سيتي يحقق فوزه السادس توالياً 0:46 دقيقة قمّة الكاميرون ومالي تنتهي بالتعادل 0:46 دقيقة وست هام يرفع قيمة عرضه من أجل ضم النصيري 0:56 دقيقة بايرن ميونيخ يهيمن على تشكيلة "يويفا" لعام 2020 0:38 دقيقة الأهلي يفسخ تعاقده مع لاعبه جيرالدو بالتراضي