ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 26 نقطة متخلفاً بفارق 5 نقاط عن ليفربول وبفارق الأهداف عن تشيلسي.

على ملعب "كينغ باور"، أكّد ليستر سيتي بأنه منافس جدّي عل احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بفوز مستحق على أرسنال بهدفين نظيفين.

سيطرت كتيبة المدرب براندن روجرز على مجريات اللعب تماماً بواسطة تحركات صانع ألعابه البلجيكي يوري تيليمانز ورأس الحربة جيمي فاردي لكنه لم ينجح في إيجاد طريقه إلى مرمى حارس أرسنال، الألماني بيرند لينو في الشوط الأول.

واستمرت أفضلية ليستر سيتي في الشوط الثاني ونجح فادري بعد تمريرة حاسمة من تيليمانز من افتتاح التسجيل من تسديدة إلى يمين حارس أرسنال (68).

ورفع فاردي رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 11 هدفاً.

وسرعان ما أضاف أصحاب الأرض الهدف الثاني بتسديدة زاحفة رائعة من جيمس ماديسون (75).