وسجل للفائز البرازيلي ريشارليسون 10، والآيسلندي غيلفي سيغوردسون من ركلة جزاء 16، فيما وقع على هدف الخاسر النيجيري كيليتشي إيهياناتشو 51.

وغاب الفوز على ليستر في المباريات الـ3 الأخيرات في الدوري، وتوقف رصيده عند المركز الثالث بـ55 نقطة، أما إيفرتون فرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان ليستر سيتي الذي خرج من ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد على يد تشيلسي الأحد، الطرف الأفضل في بداية المباراة وكاد يفتتح التسجيل عبر هدافه جيمي فاردي بيد أن الحارس جوردان بيكفورد انقض على الكرة في توقيت مناسب.

ونجح إيفرتون في افتتاح التسجيل من أول هجمه له في المباراة حيث مرر توغل أنطوني غوردون من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية زاحفة تابعها ريشارليسون بتسديدة قوية بيسراه من مسافة قريبة فشل الحارس الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل في التصدي لها (10).

وحصل إيفرتون على ركلة جزاء اثر لمسة يد على لاعب الوسط النيجيري ويلفريد نديدي تم التأكد من صحتها بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر" فانبرى لها سيغوردسون بنجاح (16).

ودفع مدرب ليستر الايرلندي الشمالي براندن رودجرز بالثنائي جيمس ماديسون والنيجيري كليتشي إيهياناتشو مطلع الشوط الثاني، ولم يتأخر الأخير في تقليص الفارق اثر دربكة أمام المرمى حاول المدافع مايسون هولغايت تشتيت كرة من أمام المرمى فارتطمت برأس النيجيري وعانقت الشباك (51).

وكاد المدافع مايكل كين يسجل بالخطأ في مرمى فريقه عندما فشل الحارس بيكفورد في التصدي لكرة عرضية فتخطته وارتطمت بقدم قطب دفاعه وكانت في طريقها إلى المرمى قبل أن يشتتها كين من باب المرمى (63).

وضغط ليستر سيتي بقوة في الدقائق الأخيرة دون أن ينجح في إدراك التعادل.

انتصار مبهر لنيوكاسل

وزاد نيوكاسل محن مضيفه بورنموث عندما تغلب عليه 4-1.

وسجل دوايت غايل (5) وشون لونغستاف (30) والبارغوياني ميغل ألميرون (57) والنمساوي فالنتينو لازارو (77) أهداف نيوكاسل، ودان غوسلينغ (90) هدف بورنموث.

ولحق نيوكاسل بكريستال بالاس الى المركز الثاني عشر بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة مقابل 27 لبورنموث في المركز الـ19.