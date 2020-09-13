تجنب ليستر سيتي الوقوع في فخ مضيفه وست بروميتش وانتصر عليه 3-0 اليوم الأحد ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وصمد وست بروميتش العائد لمنافسات الدوري الممتاز طوال الشوط الأول قبل أن يترجم ليستر فرصه الخطيرة إلى أهداف في الثاني.

وافتتح المدافع البلجيكي كاستاجني التسجيل لصالح الضيوف (56) قبل أن يضيف فاردي ثنائية من ركلتي جزاء (74 و84).

وبهذه الهزيمة القاسية المشابهة لتلك التي تعرض لها في مواجهته الأخيرة مع ليستر في آذار/مارس 2018 (1-4 على أرضه أيضاً)، اختبر وست بروميتش نفس سيناريو ما حصل مع العائدين الآخرين فولهام وليدز يونايتد اللذين خسرا أمام أرسنال 0-3 وليفربول حامل اللقب 3-4 على التوالي. وإن كان ليدز أكثرهم إقناعاً من حيث الأداء.

وهي المرة الأولى منذ موسم 2013-2014 التي تخسر فيها جميع الفرق الثلاثة الصاعدة الى الدوري الممتاز في المرحلة الافتتاحية بحسب "أوبتا" للاحصاءات (كريستال بالاس وهال سيتي وكارديف سيتي في حينها).

ويأمل ليستر هذا الموسم أن يعوض ما فاته في الموسم المنصرم الذي توقف لأشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ خسر بطاقته المؤهلة الى دوري الأبطال في المرحلة الأخيرة لصالح تشيلسي ومانشستر يونايتد بخسارته في المرحلتين الأخيرتين أمام توتنهام (صفر-3) ويونايتد بالذات (صفر-2).