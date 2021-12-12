وعاد ليستر إلى سكة الانتصارات في البرميرليغ بعد خسارة وتعادل في آخر مرحلتين، بفضل ثنائية البلجيكي يوري تيليامانز (39 من ركلة جزاء و81)، الزامبي باتسون داكا (57) وجيمس ماديسون (85).

ورفع فريق الثعالب رصيده الى 22 نقطة في المركز الثامن، بعد أن خاض رجال المدرب الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز المواجهة بغياب سبعة من لاعبيه لإصابتهم بفيروس كورونا.

وبعد أن حقق نيوكاسل فوزه الأول في الدوري هذا الموسم الأسبوع الماضي ضد بيرنلي، عاد إلى نتائجه السيئة.

ودخل ليستر إلى المباراة بعد أن حقق فوزين فقط في مبارياته التسع الاخيرة في جميع المسابقات، وودع منافسات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" منتصف الإسبوع بخسارته الخميس ضد نابولي في ايطاليا.

وتابع المهاجم جايمي فاردي المباراة من دكة البدلاء ولم يستعن رودجرز بخدماته طوال اللقاء.

بيرنلي يعرقل مسيرة وست هام

في مباراة أخرى، أهدر وست هام الفرص تلو الأخرى بفضل تألق حارس بيرنلي نيك بوب، ليكتفي بفوز واحد في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري.

وبقي فريق المدرب الإسكتلندي ديفيد مويز في المركز الرابع برصيد 28 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الخامس، لكن توتنهام الذي تأجلت مباراته في هذه المرحلة ضد برايتون لإصابات بفيروس كورونا في صفوفه، يحتل المركز السابع مع 25 نقطة ولكن مع مباراتين أقل.

