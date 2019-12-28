وافتتح النيجيري كيليتشي إيهياناتشو التسجيل للضيوف في الدقيقة 40 ثم أدرك الإسباني بابلو فورنالس التعادل لأصحاب الأرض (45) وبعد ذلك منح ديماراي غراي، الذي أضاع ركلة جزاء (12)، نقاط الفوز لليستر سيتي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وكان آخر انتصار لفريق الثعالب أمام أستون فيلا 4-1 في الجولة 16.

ورفع ليستر رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن ليفربول الذي يلعب غدا مع ضيفه وولفرهامبتون في ختام المرحلة مع مباراة مؤجلة من المرحلة 18 مع وست هام.

في المقابل، تجمّد رصيد وست هام عند 19 نقطة في المرتبة السابعة عشرة.



وبدأ اللقاء بطريقة مثيرة بعد أن حصل حارس وست هام البولندي لوكاش فابيانكسي على بطاقة صفراء إثر عرقلة النيجيري كيليتشي إيهياناتشو داخل المنطقة (9)، إلا أنه عوّض خطأه بالتصدي لركلة الجزاء التي انبرى لها ديماراي غراي (12).

ونجح ليستر في التقدم بالنتيجة بفضل إيهياناتشو بعد أن لحق الإسباني أيوزي بيريز بالكرة على حافة الخط بجوار القائم الأيمن ومررها برأسه إلى النيجيري الذي تابعها رأسية في الشباك (40).

إلا أن أصحاب الأرض عادلوا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد أن وصلت الكرة إلى البرازيلي فيليبي أندرسون على الجهة اليمنى فمررها عرضية إلى الإسباني بابلو فورنالس المتواجد داخل المنطقة فسددها على يمين الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل (45).

ودخل ليستر، بطل إنكلترا عام 2016، إلى الشوط الثاني بعزيمة أكبر ونجح في إحراز هدف الفوز عبر غراي الذي عوض إهدار ركلة الجزاء، بعد أن وصلته الكرة إلى داخل المنطقة بتمريرة من بيريز، فسددها على يسار فابيانسكي (56).

