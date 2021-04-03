وأحرز إيهيناتشو 32 هدفاً في 117 مباراة خاضها مع ليستر سيتي في جميع المنافسات منذ انضمامه إليه قادماً من مانشستر سيتي في 2017.

ونقل الموقع الرسمي للنادي عن إيهيناتشو قوله: "استمتعت كثيراً خلال وجودي هنا، المسيرة لم تكن سهلة، لكن هناك الكثير من الأشخاص الطيبين وهم يجعلونني أشعر بالارتياح وبأنني محل ترحيب منذ وصولي".

ويحتل ليستر المركز الثالث بين فرق الدوري الانكليزي الممتاز العشرين برصيد 56 نقطة من 29 مباراة.

"I’m excited, I’m happy, I’m overwhelmed! It’s a great moment and I’m happy that Leicester City gave me a new contract." 💙 - @67Kelechi #Kelechi2024 pic.twitter.com/drAJQKSZ6H — Leicester City (@LCFC) April 3, 2021



وقال الدولي النيجيري في حديث مع الموقع الرسمي لبطل إنكلترا عام 2016: "لا يمكنني أن أصف ما أشعر به. أنا متحمس، أنا سعيد، أنا متأثر. إنها لحظة عظيمة وأنا سعيد أن ليستر سيتي قدم لي عقدًا جديدًا".

وتابع "كانت فترة جيدة هنا. لم تكن سهلة لكن الاشخاص هنا لطفاء...المكان أشبه بالعائلة وآمل أن أبقى هنا لسنوات عدة".

ومن جانبه، قال المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز "أعتقد أننا نرى لاعبًا صغيرًا في أفضل مستوياته. بإمكاني التحدث فقط عن العامين اللذين كنت خلالهما هنا، ولكنه لطالما عمل وطمح من أجل أن يصبح لاعبًا أفضل".

وتابع "يتمتع بشخصية رائعة في الفريق، يبتسم دائمًا ويلعب جيدًا في أي دور أطلبه منه".