سقط ليستر سيتي الوصيف على أرضه أمام ساوثمبتون 1-2 السبت في المرحلة 22 من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وبثأر ساوثمبتون لخسارته صفر-9 في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، تجمد رصيد ليستر عند 45 نقطة وباتت وصافته مهددة بحال عدم خسارة مانشستر سيتي الثالث وحامل اللقب (44) الأحد على ارض استون فيلا.

وفي يوم عيد ميلاده الـ33، لعب المهاجم الدولي العائد من اصابة جايمي فاردي عرضية مقشرة الى البلجيكي دنيس برات، تابعها سهلة في مرمى ساوثمبتون (14).

لكن ساوثمبتون الخارج من فوز على توتنهام وقبلها بمرحلتين على تشلسي، عادل عبر الاسكتلندي ستيوارت ارمسترونغ بمساعدة من لاعب ليستر جيمس ماديسون (19).

وانتهى الشوط الاول على وقع كرتين لداني اينغز انقذتهما عارضة ليستر (43 و44)، لكن فريق المدرب النمسوي رالف هاسنهوتل صدم المضيف بفضل اينغز تحديدا الذي كسر مصيدة التسلل وسجل منفردا بمساعدة الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل (81)، رافعا رصيده الى 14 هدفا هذا الموسم في المركز الثاني في ترتيب الهدافين بفارق 3 أهداف عن فاردي.

وانقذ شمايكل بعد ثوان هدفا ثانيا لاينغز المكشوف، ثم تفوق الحارس اليكس ماكارثي في المواجهة مع البديل النيجيري كيليتشي ايهياناتشو (86). أبى ليستر الاستسلام لكن تقنية الفيديو الغت له هدفا لقلب دفاعه الايرلندي الشمالي جوني ايفانز (89)، ليحقق ساوثمبتون الثاني عشر فوزه الرابع في آخر خمس مباريات.