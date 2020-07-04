وفرض المهاجم الدولي الإنكليزي جيمي فاردي نفسه نجماً للقاء بتسجيله لثنائية (77) و(90+4) في حين سجّل النيجيري كيليتشي إيهياناتشو (49) هدفا لتستقر النتيجة على ثلاثية نظيفة.

ورفع ليستر رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الفائز بدوره على بورنموث 5-2.

في المقابل، تجمّد رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة في المرتبة الثالثة عشرة.

وعاد بطل موسم 2015-2016 إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين وخسارة منذ استئناف المنافسات الشهر الماضي بعد تعليقها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكسر فاردي صيامه عن التهديف في المباريات الثلاث الأخيرة، لينفرد بصدارة الهدافين برصيد 21 هدفا بفارق هدفين أمام شريكه السابق الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال.

