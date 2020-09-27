ليستر فاردي يهزم غوارديولا سيتي بالخمسة



تلقى مانشستر سيتي هزيمة كبيرة أمام ضيفه ليستر سيتي 5-2 اليوم الأحد في المرحلة الثالثة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان فاردي نجم اللقاء الأول بتسجيله ثلاثة من أهداف فريقه الخمسة (37 و58 من ركلتي جزاء) و (54) فيما تكفل ماديسون بالهدف الرابع (77) والبلجيكي تيلمانس من ركلة جزاء (88).

وكان الجزائري رياض محرز الذي تعافى مؤخراً من فيروس كورونا البادئ بالتسجيل من تسديدة رائعة (4) وسط غياب العديد من نجوم مانشستر سيتي بسبب الإصابة، فيما تكفل الهولندي آكي بالهدف الثاني (84).

وهذا الفوز الثالث توالياً لصالح ليستر سيتي وهو ما جعله يتصدر مؤقتاً بتسع نقاط بفارق الأهداف عن إيفرتون فيما خسر سيتي مباراته الأولى بعد فوزه على وولفرهامبتون 3-1 الأسبوع الفائت.

