ليستر سيتي يمدد تعاقده مع 3 لاعبين من قبل beIN SPORTS June 19, 2020 13:02 0:58 دقيقة أعلن نادي ليستر سيتي الإنكليزي تمديد عقود ويس مورغان وكريستيان فوكس وإلدين ياكوبوفيتش. -آخر الفيديوهات 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:35 دقيقة إلغاء دورة طوكيو للتنس 0:41 دقيقة عودة الجماهير لملاعب كرة القدم في المجر 0:58 دقيقة ليستر سيتي يمدد تعاقده مع 3 لاعبين 2:05 دقيقة محادثات بشأن عودة الجماهير الإنكليزية إلى الملاعب 1:46 دقيقة ويلفريد زاها في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:00 دقيقة بيان يوضح عدم احتساب هدف شيفيلد يونايتد 0:53 دقيقة مدافع مانشستر سيتي يغادر المستشفى 1:04 دقيقة نوليتو ينتقل إلى سيلتا فيغو قادماً من إشبيلية 2:15 دقيقة مباراة برشلونة وإشبيلية – التغطية الخاصة