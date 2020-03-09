وأنهى ليستر سلسلة من 4 مباريات من دون انتصار أي منذ فوزه على وست هام 4-1 في 22 كانون الثاني/يناير الماضي.

وجاءت رباعية الثعالب عبر هارفي بارنز في الدقيقتين (40 و85) وجيمي فاردي في الدقيقتين (63 من ركلة جزاء و79).

بثنائية اليوم انفرد فاردي بصدارة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 19 هدفاً بفارق هدفين أمام نجم أرسنال بيار إيميريك أوباميانغ و3 أهداف عن هداف مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو ونجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح (16 هدفاً).

وعزّز ليستر موقعه في المركز الثالث رافعاً رصيده إلى 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني و5 نقاط أمام تشيلسي الرابع، فيما تعقدت وضعية أستون فيلا حيث تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركحز التاسع عشر قبل الأخير.