ودخل ليستر اللقاء مع وست هام القابع في المركز السابع عشر بعد أن اكتفى بستة انتصارات فقط، على خلفية هزيمتين على التوالي ما تسبب بتنازله عن المركز الثاني لصالح مانشستر سيتي حامل اللقب.

لكن فريق المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز استعاد توازنه الأربعاء، رافعاً رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني الذي تغلب الثلاثاء على مضيفه شيفيلد يونايتد 1-0.

ولم تكن فرحة "الثعالب" بفوزهم الخامس عشر كاملة إذ خسروا جهود هدافهم جايمي فاردي قبيل نهاية الشوط الأول بسبب إصابة في العضلة العليا الخلفية لفخذه الأيسر، حين كان فريقه متقدماً بهدف هارفي بارنز في الدقيقة 24، قبل أن يضيف البرتغالي ريكاردو بيريرا الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وعاد وست هام إلى أجواء اللقاء بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 50 من ركلة جزاء نفذها مارك نوبل.

إلا أن الإسباني أيوزي بيريز فرض نفسه نجم الدقائق العشر الأخيرة بتسجيله ثنائية (81 من ركلة جزاء و88)، ليخرج بطل 2016 منتصراً، ما خوله توسيع الفارق الذي يفصله عن تشيلسي الرابع إلى 8 نقاط بعد اكتفاء الأخير بالتعادل مع جاره أرسنال 2-2 الثلاثاء.

