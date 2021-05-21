ونشر ليستر سيتي اليوم الجمعة في حسابه الرسمي على تويتر عبر الإنترنت أن قائده الجامايكي ويس مورغان (37 عاماً) الذي توّج مع الفريق بلقب الدوري الممتاز 2015-2016 سيعتزل عقب نهاية الموسم.

وغرّد ليستر:" سيعتز قائدنا الفائز بلقب الدوري الممتاز في نهاية الموسم، بعد تسع سنوات ناجحة للغاية في النادي ومسيرته الاحترافية التي امتدت لأكثر من 750 مباراة احترافية".

كما شكر ليستر سيتي في تغريدة أخرى النمسوي كريستيان فوكس (35 عاماً) على كل ما قدمه مع ليستر خلال ست سنوات تخللها الفوز بلقب الدوري مؤكداً رحيله نهاية الموسم.



