

ورفع ليستر رصيده الى 49 نقطة بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي يلتقي أرسنال لاحقاً في قمة المرحلة، وثلاث عن مانشستر يونايتد الذي سيكون قادراً على استعادة الوصافة في حال فوزه على ضيفه نيوكاسل مساء اليوم.

ودخل فريق المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز إلى المواجهة على ملعب فيلا بارك منتشياً من فوزه الكبير 3-1 على ليفربول حامل اللقب في المرحلة السابقة، واستعد بأفضل طريقة لاستضافة سلافيا براغا التشيكي في اياب الدور الـ 32 من الدوري الأوروبي الخميس بعد تعادلهما سلباً ذهاباً منتصف الأسبوع.

وغاب عن أستون فيلا قائده وصانع ألعابه جاك غريليش بسبب إصابة في قدمه ومن المتوقع أن يبتعد عن المنافسات قرابة الشهر.

وافتتح جيمس ماديسون التسجيل للضيوف بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس (19).

ولم يتأخر في مضاعفة النتيجة عندما تصدى مارتينيس لتسديدة من جايمي فاردي لتتهيأ أمام هارفي بارنز تابعها في الشباك (23).

وقلّص أصحاب الأرض النتيجة عبر البوركيني برتران تراوري مع انطلاق الشوط الثاني (48).

وتجمد رصيد فيلا عند 36 نقطة في المركز الثامن.

