

توقفت سلسلة انتصارات ليستر المتتالية في الدوري عند ثمانية بعد تعادله أمام ضيفه نوريتش صاحب المركز ما قبل الأخير بنتيجة 1-1 ليبتعد بفارق 10 نقاط عن ليفربول في المركز الثاني.

وكان ليستر بطل العام 2016 يمني النفس في أن يبقي الضغط على "الريدز" في ظل مطاردته على اللقب إلا أن رجال المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز لم يستفيدوا من الفرص التي أتيحت لهم.

وبات في رصيد ليستر 39 نقطة متقدما بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي الثالث بطل الموسمين الماضيين الذي يحل ضيفا على أرسنال غدا في قمة المرحلة.

وفاجأ نوريتش مضيفه مفتتحا التسجيل عبر هدافه الفنلندي تيمو بوكي بعدما وصلته الكرة في العمق من إيميليانو بوينديا وسط تباطؤ دفاع أصحاب الأرض، قبل أن يضعها بيمناه زاحفة إلى يمين الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل رافعا رصيده إلى تسعة أهداف في الدوري هذا الموسم (26).

وعادل ليستر النتيجة بعدما رفع جايمس ماديسون الكرة من ركنية، تابعها المهاجم جايمي فاردي رأسية نحو الشباك حاول الحارس الهولندي تيم كرول التصدي لها، إلا أنه حولها داخل الشباك ليحتسب هدفا عكسيا بعد أن ظن فاردي أنه افتتح سجله في اللقاء (38).

وكاد فاردي يمنح ليستر التقدم عندما وصلته كرة من خلف المدافعين من ماديسون، روضها بطريقة مميزة وسددها عن الجهة اليسرى من زاوية ضيقة إلا أنها ارتدت من القائم الأيمن (48) قبل أن يتصدى كرول لتسديدته من داخل المنطقة (52).

