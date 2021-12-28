وسجل أديمولا لوكمان هدف الفوز لليستر في الدقيقة 59.

ورفع ليستر رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد ليفربول عند 41 نقطة في المركز الثاني الذي بات مهدداً بفقدانه إذا ما نجح تشيلسي في اقتناص نقطة على الأقل من ضيفه برايتون في المباراة التي ستقام الأربعاء ضمن المرحلة ذاتها.

وتأتي خسارة ليفربول قبل الانتقال الأحد الى ملعب تشيلسي الثالث، ثم لمواجهة الفريق اللندني الآخر أرسنال الخميس خارج ملعبهم أيضاً في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

وضغط ليفربول منذ البداية، وأثمر ذلك عن ركلة جزاء انتزعها المصري محمد صلاح من النيجيري ويلفريد نديدي، لكن "الفرعون" اصطدم بتألق الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل الذي حرمه من هدفه السادس عشر في الدوري هذا الموسم بمساعدة العارضة التي صدت المتابعة الرأسية للهداف المصري.

وبحسب "أوبتا" للاحصاءات، هذه ركلة الجزاء الثانية فقط التي يهدرها صلاح في الدوري الممتاز، والأولى تعود الى تشرين الأول/أكتوبر 2017 ضد هدرسفيلد قبل أن ينجح بها في 15 ركلة جزاء متتالية.

وواصل ليفربول أفضليته وهدد مرمى شمايكل أكثر من مرة، أبرزها كرة أبعدها الدنماركي عن خط المرمى بعدما تحولت بشكل طفيف من رأس جوردن هندرسون إثر عرضية من أليكس أوكسلايد تشامبرلاين (23)، وأخرى لصلاح من زاوية ضيقة تألق الحارس الدنماركي في صدها (32)، ليبقى التعادل سيّد الموقف حتى نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، فاجأ ليستر ضيفه بهدف التقدم عبر البديل أديمولا لوكمان الذي وصلته الكرة من كييرنان ديوسبوري-هول المتوغل على الجهة اليسرى، فأودعها شباك البرازيلي أليسون (59).

وتأثر ليفربول معنوياً بهذا الهدف وبدا عاجزاً عن اختراق السد الدفاعي لليستر الذي نجح وبفضل تألق شمايكل في الخروج بانتصاره السابع للموسم، رافعاً رصيده الى 25 نقطة في المركز التاسع.