ليدز يونايتد يمدد عقد جاك هاريسون حتى عام 2028 من قبل beIN SPORTS April 7, 2023 15:33 0:39 دقيقة أعلن نادي ليدز يونايتد تمديد عقد جاك هاريسون لخمسة أعوام، ليستمر مع الفريق حتى عام 2028. تقارير إخبارية ليدز يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 2:00 دقيقة ساو باولو يفوز على تيغري 2:56 دقيقة بوكا جونيورز يتعادل مع موناغاس 0:39 دقيقة ليدز يونايتد يمدد عقد جاك هاريسون حتى عام 2028 0:54 دقيقة برينتفورد يصدر بياناً بعد اعتقال أحد مشجعيه 2:26 دقيقة لامبارد يسعى لإعادة الفريق للطريق الصحيح 3:10 دقيقة لونس يستضيف ستراسبورغ وعينه على النقاط الثلاث 0:51 دقيقة إشبيلية ينشد تجاوز عقبة سيلتا فيغو 3:15 دقيقة زيكو يدعم فكرة التعاقد مع أنشيلوتي لتدريب البرازيل 0:42 دقيقة التونسيّة أنس جابر إلى ربع نهائي بطولة تشارلستون 1:56 دقيقة ميامي يبقي على حظوظه بالتأهل المباشر للـ"بلاي أوف"