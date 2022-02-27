وذكر النادي في بيان له: "يمكن لليدز يونايتد التأكيد أن النادي انفصل عن المدرب البالغ من العمر 66 عاماً".

وتولى بييلسا زمام الأمور في الفريق لأكثر من 3 سنوات ونصف وتحديداً منذ يونيو 2018.

وقال رئيس ليدز يونايتد، أندريا رادريزاني: "كان هذا هو أصعب قرار اضطررت إلى اتخاذه خلال فترة ولايتي في ليدز يونايتد، مع الأخذ في الاعتبار كل النجاح الذي حققه مارسيلو في النادي".

وأشاد ليدز بالمدرب الأرجنتيني الذي "غَيَّرَ حظوظ النادي على أرض الملعب منذ الفوز الكبير بعدها بشهرين على ستوك سيتي 3-1... (في دوري المستوى الثاني)، ليقود الفريق إلى الملحق الفاصل في أول موسم كامل له مع الفريق".

وتابع "في حملته الثانية، نجح بييلسا حيث فشل من سبقه، وقاد النادي إلى اللقب بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ما سمح لنا بالعودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 16 عاماً".

وفي موسمه الأول بعد العودة بين الكبار، أنهى ليدز الموسم تاسعاً، محققاً أكبر عدد من النقاط لفريق صاعد حديثاً منذ موسم 2000-2001 وفق النادي، مضيفاً "لكن هذا الموسم أثبت بأنه صعبٌ وقد حقق الفريق خمسة انتصارات فقط في الدوري الإنكليزي الممتاز"، ما جعله قابعاً في المركز السادس عشر بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط بعد 26 مباراة.

وأفاد ليدز بأن "الخطط جارية لتكريم مارسيلو"، كاشفاً بأنه "سنصدر إعلاناً بشأن التعيين الجديد (خليفة بييلسا) غداً (الإثنين)".