ليدز يواصل بدايته المثيرة من قبل AFP September 19, 2020 18:33 4:43 دقيقة واصل ليدز يونايتد العائد إلى الدرجة الممتازة بعد غياب 16 عاماً بدايته المجنونة بين الكبار، فبعد سقوطه المثير أمام ليفربول حامل اللقب 3-4 الأسبوع الماضي، فاز بالنتيجة ذاتها على فولهام العائد بدوره إلى أندية النخبة. الملخصات فولهام الإنكليزي ليدز يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 5:43 دقيقة خاميس وليوين يقودان إيفرتون للفوز على وست بروميتش 0:34 دقيقة "بوتش" مطالب بالبحث عن فريق جديد 1:40 دقيقة اجتماعات حول الوقاية من العنف من خلال الرياضة 0:33 دقيقة أستون فيلا يتعاقد مع البوركينابي برتران تراوريه 1:41 دقيقة انضمام الدوسري وجوفينكو لقائمة المصابين بكورونا 3:20 دقيقة تعادل سلبي بين ليون ونيم 1:17 دقيقة مادو: "التركيز الذهني ساعد النصر على الفوز" 0:52 دقيقة حسن كادش: "بإمكاننا التعويض في المباراة القادمة" 1:45 دقيقة بشار رسن: "تغلبنا على التعاون بفضل القوة البدنية" 0:38 دقيقة دجوكوفيتش ونادال إلى ربع نهائي دورة روما