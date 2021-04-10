الآيرلندي الشمالي ستيوارت دالاس كان نجم المباراة حين سجل ثنائية فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا 42 و 90+1.

أما هدف السيتيزينس الوحيد فجاء بقدم الإسباني فيران توريس 76.

ووقف رصيد فريق المدرب بيب غوارديولا عند النقطة 74 في صدارة البريميرليغ بفارق 14 نقطة عن جاره يونايتد الذي يلعب مباراة هامة جداً يوم الغد ضد توتنهام على أرض الأخير.

وصار رصيد ليدز 45 نقطة في المركز التاسع.

وهي المرة الاولى التي يخسر فيها مدرب سيتي غوارديولا ثلاث مباريات "بيتية" في مسيرته التي شهدت تدريبه برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني أيضاً.

وكان فريقه سقط أيضاً على ملعبه امام ليستر سيتي 2-5 وأمام مانشستر يوايتد صفر-2 في الدوري هذا الموسم.

واجرى غوارديولا سبعة تغييرات على التشكيلة التي خاضت المباراة ضد بوروسيا دورتموند الالماني (2-1) منتصف الأسبوع في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علماً بأن مباراة الإياب تقام الأربعاء المقبل.

وخلافا لفلسفته التي تعتمد على الهجوم بلا هوادة، قرر مدرب ليدز الأرجنتيني مارسيلو بييلسا اعتماد أسلوب دفاعي حذر خوفاً من تلقي فريقه خسارة قاسية على غرار ما حصل ضد مانشستر يونايتد (6-2) وتوتنهام (4-صفر) وليفربول (4-3).

وشهدت المباراة سيطرة شبه مطلقة لمانشستر سيتي، لكنه لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى الحارس الفرنسي ايلان ميلييه على الرغم من محاولته المتواصلة.

ونجح ليدز خلافاً لمجريات اللعب في خطف هدف السبق بعد تمريرة متقنة من باتريك بامفورد الى ستوارت دالاس ليسددها الأخير كرة زاحفة ارتطمت بالقائم ودخلت شباك الحارس البرازيلي ايدرسون (42).

بيد أن فرحة ليدز لم تدم طويلاً لأن قائده ليام كوبر تدخل بشكل عنيف على رحيم ستيرلينغ فرفع الحكم في البداية البطاقة الصفراء، لكن بعد مراجعته الفيديو، الغى الصفراء وطرده.

وبات كوبر أول لاعب من ليدز يُطرد في الدرجة الممتازة منذ الاسترالي مارك فيدوكا ضد بولتون عام 2004.

وبعد الطرد، سحب بييلسا هدافه بامفورد واشرك بدلا منه المدافع الهولندي باسكال سترويك.

ورمى سيتي بكل ثقله في مطلع الشوط الثاني وأطبق على مرمى ليدز الذي تصدى حارسه لتسديدتين خطيرتين للأوكراني الكسندر زينتشنكو وستيرلينغ تباعاً (54).

وبعد محاولات عدة نجح سيتي في إدراك التعادل عندما تلقى البرتغالي برناردو سيلفا كرة أمامية من البرازيلي فرناندينيو فمررها بدوره إلى توريس ليتابعها الأخير داخل الشباك (75).

ووسط الهجمات المتتالية لسيتي للخروج بنقاط المباراة الثلاث، استغل ليدز هجمة مرتدة سريعة ليسجل له دالاس بين ساقي إيدرسون هدف الفوز في الوقت بدل الضائع رافعا رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم.

وللمفارقة سجل ليدز هدفيه من تسديدتين فقط على المرمى، بينما سدد سيتي 29 مرة بينها 7 مرات بين الخشبات الثلاث.