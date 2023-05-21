تقدّم الضيوف في النتيجة عبر رودريغو في الدقيقة 17، لكن ديكلان رايس تمكن من التعديل في الدقيقة 31 قبل أن يوقع زميله جارود بوين الهدف الثاني في الدقيقة 72 ليسجل بعدها مانويل لانزيني الهدف الثالث في آخر أنفاس المباراة مؤكدا تفوق فريقه، فيما تعقدت مهمة ليدز أكثر في الحفاظ على البقاء بعد أن تجمّد رصيده عند 31 نقطة في المركز 18 بالترتيب.

