وبات في رصيد "الشياطين الحمر" 67 نقطة في المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يكفيه انتصاران من المراحل الخمس الاخيرة لتحقيق لقبه الثالث في البرميرليغ في آخر اربعة مواسم.

كما ستكون الفرصة سانحة لتتويج رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا باللقب في حال فوزهم على كريستال بالاس السبت المقبل مقابل سقوط مانشستر يونايتد امام غريمه وضيفه ليفربول الأحد.

وفي ظل ضمانه بشكل كبير المركز الثاني أو أقله مقعد مؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ينصب تركيز مانشستر يونايتد الذي لم يخسر في آخر 13 مباراة في الدوري، على الفوز في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" التي توج بلقبها عام 2017، حيث يستضيف روما الايطالي في ذهاب الدور نصف النهائي الخميس المقبل.

وشهدت المباراة إطلاق جماهير مانشستر يونايتد طائرة فوق ملعب "ايلان رود" حملت يافطة كتب عليها "سرقتم مليارين، إخرجوا يا غلايزرز" في إشارة إلى عائلة مالكي النادي، بعد يوم على احتجاجات المشجعين خارج ملعب فريقهم "أولد ترافورد" في مانشستر، أسوة بالعديد من جماهير أندية الدوري الممتاز الستة التي شاركت في إطلاق الدوري السوبر الاوروبي الذي أنهار بعد أقل من 48 ساعة.

وحافظ يونايتد الذي اكتسح ليدرز 6-2 ذهابًا، على سجله خاليًا من الهزائم خارج أرضه في الدوري للمباراة الرابعة والعشرين تواليًا ليقترب من السجل القياسي الذي حققه أرسنال بين نيسان/ابريل 2003 وايلول/سبتمبر 2004 (27 مباراة).

ودفع المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير بتشكيلة قوية رغم إبقائه الاوروغوياني ادينسون كافاني والفرنسي بول بوغبا على مقاعد البدلاء اللذين دخلا بديلين في الشوط الثاني، حيث شارك كل من صانع الالعاب البرتغالي برونو فرنانديش وماركوس راشفورد والقائد هاري ماغواير.

وكان يونايتد الطرف الأفضل في اللقاء وكان قادرًا على الخروج بالفوز لو نجح لاعبوه في ترجمة الفرص، حيث كانت أفضلها في الشوط الأول لراشفورد بتسديدة قوية من ضربة حرة بعيدة المدى تألق الحارس الفرنسي ايليان ميلييه في إبعادها (45).

وكان فرنانديش قادرًا على منح التقدم للضيوف عندما وصلته الكرة من آرون وان بيساكا داخل المنطقة إلا أنه سددها بجانب القائم (57).

ورفع فريق المدرب الارجنتيني مارسيلو بييلسا رصيده الى 47 نقطة في المركز التاسع.