افتتح كريس ويلوك التهديف لأصحاب الأرض، بعد أربع دقائق من ركلة البداية. وأدرك دارا أوشي التعادل لوست بروميتش قبل ثلاث دقائق من الاستراحة، قبل أن يسجل إيميلي سميث رو هدف الفوز لهدرسفيلد في الدقيقة 86.

وتعني النتيجة ضمان إنهاء المتصدر ليدز موسم دوري الدرجة الأولى في المركز الأول أو الثاني، إذ يملك 87 نقطة بفارق خمس نقاط عن وست بروميتش صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أكثر.

ويمكن لليدز، الذي يحل ضيفا على ديربي كاونتي بعد غد الأحد، أن ينتزع لقب الدرجة الأولى (Championship) قبل بداية مباراته اذا فشل برينتفورد صاحب المركز الثالث في الفوز على مضيفه ستوك سيتي غدا السبت.