ليدز للابتعاد عن الهبوط وليفربول لتصحيح المسار من قبل beIN SPORTS April 17, 2023 10:54 3:30 دقيقة يستضيف ليدز يونايتد فريق ليفربول بطموحاتٍ وأهداف متباينة للطرفين، ليدز يسعى للابتعاد أكثر عن مناطق الهبوط فيما يطمح ليفربول إلى الزحف والتقدم نحو المراكز الأربعة الأولى. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول -آخر الفيديوهات 3:30 دقيقة ليدز للابتعاد عن الهبوط وليفربول لتصحيح المسار 3:30 دقيقة الاتحاد العراقي يحدد عدد أندية الدوري الممتاز 1:17 دقيقة تريبير يشيد بالدور الإيجابي لجماهير نيوكاسل 1:59 دقيقة دنفر يضرب بقوة وانتصارات مفاجئة لليكرز وكليبرز 4:25 دقيقة مارسيليا إلى وصافة الترتيب 0:38 دقيقة أتليتيكو مدريد يواصل حصد النقاط وإشبيلية يفوز 1:12 دقيقة تعادل أونيون برلين وفوز فرايبورغ 3:34 دقيقة مانشستر يونايتد يقبض على المركز الثالث 2:32 دقيقة التعادل السلبي يحسم مباراة خيتافي وبرشلونة 0:29 دقيقة روبليف يحرز لقب بطولة مونتي كارلو